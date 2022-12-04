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Украинские военнопленные рассказали о низком уровне подготовки в ВСУ

Егор Провоторов
Общество
Украинские военнопленные рассказали о низком уровне подготовки в ВСУ
Фото: depositphotos

Украинские командиры заставляли своих подчиненных рыть множество окопов вместо военной подготовки. Таким образом они рассчитывали создать впечатление большого количества военнослужащих, сообщили РИА Новости украинские военнопленные.

Один из них, Сергей Грицай, заявил, что их заставляли окапывать Сумскую область, чтобы с воздуха было видно большое количество позиций. При этом на самих огневых точках не было никого.

Известно, что собеседник РИА Новости был призван по мобилизации. Он отметил, что полковник вооруженных сил Украины по фамилии Козлов требовал от солдат рыть как можно больше окопов, поскольку именно это, по его словам, «дает шансы на победу». Главной силой военнослужащих была лопата, заметил военнопленный.

Другой плененный солдат Александр Павленко рассказал, что в Бурынском районе Сумской области приходилось рыть очень много. Оба собеседника издания отметили, что набранных по мобилизации военнослужащих в украинских войсках практически не обучают военному делу.

Разведчик спецназа России, работающий в ЛНР, накануне рассказал, что украинские танкисты, заблокированные в собственных бронемашинах, медленно едут сдаваться, отвернув дуло, а после изнутри выстукивают сигнал SOS.

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