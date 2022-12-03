Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российский разведчик рассказал о сдаче солдат ВСУ, запертых в танках с заваренными люками

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский разведчик рассказал о сдаче солдат ВСУ, запертых в танках с заваренными люками
Фото: Минобороны РФ

Украинские танкисты, заблокированные в собственных бронемашинах, медленно едут сдаваться, отвернув дуло, а после изнутри выстукивают сигнал SOS. Об этом рассказал разведчик спецназа РФ Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.

По его словам, российские военные уже несколько раз обнаруживали украинские танки с заваренными люками. Разведчик подчеркнул, что командование ВСУ намеренно делало из своих военнослужащих смертников, однако те «тоже хотят жить».

— (Танкисты — прим. «ВМ») отворачивают башню назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда, — пояснил солдат.

Он также отметил, что большинство заблокированных в танках солдат не ведут боевые действия, так как понимают, «что это верная смерть», передает РИА Новости.

До этого боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных. По его словам, подобные слова командования оказывают сильное влияние: попав в плен, он сам сильно испугался навязанных пыток.

Украина Армия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте