Российский разведчик рассказал о сдаче солдат ВСУ, запертых в танках с заваренными люками

Фото: Минобороны РФ

Украинские танкисты, заблокированные в собственных бронемашинах, медленно едут сдаваться, отвернув дуло, а после изнутри выстукивают сигнал SOS. Об этом рассказал разведчик спецназа РФ Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.

По его словам, российские военные уже несколько раз обнаруживали украинские танки с заваренными люками. Разведчик подчеркнул, что командование ВСУ намеренно делало из своих военнослужащих смертников, однако те «тоже хотят жить».

— (Танкисты — прим. «ВМ») отворачивают башню назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда, — пояснил солдат.

Он также отметил, что большинство заблокированных в танках солдат не ведут боевые действия, так как понимают, «что это верная смерть», передает РИА Новости.

До этого боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных. По его словам, подобные слова командования оказывают сильное влияние: попав в плен, он сам сильно испугался навязанных пыток.