Водитель легкового автомобиля врезался в ограждение на ТТК в Москве

ДТП на ТТК в Москве / Фото: Дептранс Москвы

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал 6 Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, въехал в ограждение и выехал за пределы проезжей части на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, сообщили утром в воскресенье, 4 декабря, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс).

Известно, что авария произошла в районе улицы Сущевский Вал, дом 6. Движение в районе дорожного инцидента не затруднено. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы столицы.

На канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram сказано, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в данный момент уточняется.

Вечером в субботу, 3 декабря, на внешней стороне 8-го километра МКАД на съезде на Лермонтовский проспект водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.