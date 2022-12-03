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Водитель въехал в металлическое ограждение на внешней стороне МКАД

Полина Долганова
Происшествия
Водитель въехал в металлическое ограждение на внешней стороне МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 8-го километра МКАД на съезде на Лермонтовский проспект водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По информации Дептранса, на месте аварии работают оперативные службы города.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

Движение транспорта в районе происшествия не затруднено.

Водитель въехал в металлическое ограждение на внешней стороне МКАД Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Вечером 3 декабря другое ДТП произошло в ЮВАО. Так, на юго-востоке столицы автобус врезался в мачту городского освещения. Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 111, строения 3.

Из-за аварии пострадали 13 человек, в том числе пять детей. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В ходе работы они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших.

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