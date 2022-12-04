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Бросивший микрофон Григорий Лепс на концерте в Петербурге объяснил свой поступок

Егор Провоторов
Общество
Бросивший микрофон Григорий Лепс на концерте в Петербурге объяснил свой поступок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Популярный российский певец Григорий Лепс, бросивший микрофон в середине исполнения песни «Самый лучший день» на концерте в Санкт-Петербурге, сообщил, что скандальный инцидент произошел из-за его плохого самочувствия.

Артист назвал концерт непростым и отметил, что не все пошло по плану во время выступления, поскольку он накануне «приболел». При этом Лепс поблагодарил петербургскую публику за «безумно теплый прием» и поддержку.

На своем канале в Telegram знаменитый певец отметил, что подобная поддержка «невероятно дорога и ценна» для него. Григорий Лепс пообещал вернуться в Санкт-Петербург и спеть вместе с залом «Самый лучший день».

В конце октября Лепс заявил, что думает о завершении карьеры исполнителя и уходе с большой сцены. Однако останавливает музыканта то, что у него просто нет другого источника дохода. В ином случае он мог бы уйти со сцены в любой день. Артист также заметил, что сейчас на российской сцене есть множество молодых и талантливых музыкантов, вполне способных заменить его.

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