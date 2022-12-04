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Электропоезд и автомобиль столкнулись в подмосковном Пушкине

Анастасия Колоскова
Происшествия
Электропоезд и автомобиль столкнулись в подмосковном Пушкине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ДТП с участием электропоезда и автомобиля произошло на нерегулируемом переезде в городе Пушкино. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в ГУМЧС России по Московской области.

Сообщение об инциденте на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка поступило в ведомство в 01:47. В МЧС уточнили, что в результате происшествия есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

В ведомстве также добавили, что возгорания и розлива топлива на месте аварии не произошло. Железнодорожное полотно и контактные линии не пострадали. К работе по ликвидации последствий инцидента привлекались 26 человек и девять единиц техники. Уже к четырем утра железнодорожные пути удалось освободить. Электропоезд своим ходом отправился в Москву для ремонта, уточняется на сайте МЧС.

Фотографии с места инцидента появились в Telegram-канале «Москва 24».

Накануне в Подмосковье произошла еще одна трагедия на железной дороге. На перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления МЖД две женщины и мужчина попали под пассажирский поезд. В результате одна из женщин погибла, остальные получили травмы.

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