СМИ: Украинка подралась с сотрудниками приюта для беженцев в Мюнхене

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Беженка из Украины ввязалась в драку с сотрудниками центра для временного проживания в немецком Мюнхене из-за попытки нарушить правила пожарной безопасности в помещении. Об инциденте написало местное издание Bild.

Украинка по имени Ивана протянула в бокс, где она проживала, сетевой удлинитель. Она планировала провести онлайн-семинар из своей комнаты и опасалась, что ее компьютер разрядится.

По словам беженки, неожиданно в ее комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности, которые попытались забрать у нее провод и зарядку.

— Я крикнула: «Стоп, это мое». Я положила провода под одеяло и легла сверху, — цитирует издание слова девушки.

После этого, как рассказала беженка, в ее боксе появилась еще одна сотрудница. Она попыталась схватить украинку за руку, после чего якобы и произошла «драка».

Ивана пояснила, что сопротивлялась и звала на помощь, когда охранники пытались отобрать у нее гаджеты и провода.

Беженка сообщила, что результатом потасовку стали «легкие» травмы руки и плеча. Кроме того инцидент отразился на душевном состоянии девушки, и она «уже не чувствует себя в безопасности».

В социальном департаменте города отметили, что сожалеют из-за произошедшего. При этом в ведомстве подчеркнули, что украинка проигнорировала правила пожарной безопасности, согласно которым пользоваться удлинителями в боксах запрещено, передает «Газета.ру».

В конце ноября издание Mirror опубликовало историю другой беженки из Украины. Прибывшая в Великобританию Татьяна Дудник сообщила, что ее поселили вместе с дочерью в хостел в Бирмингеме, где нет условий для нормальной жизни.