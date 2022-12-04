Более 725 миллионов рублей выиграли россияне в «Национальной лотерее» за четыре месяца

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В общей сложности жители России за период с августа по ноябрь выиграли в лотереи компании «Национальная лотерея» более 725 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

— В целом, благодаря лотереям компании, с августа по ноябрь в России появилось 80 новых миллионеров, а общая сумма выигрышей победителей превысила 725 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что законодательство страны считает выигрыш в лотерею доходом, который облагается налогом. Однако россиян заверили, что бояться этого не нужно.

Так, в организации пояснили, что за выигрыши до четырех тысяч рублей включительно за календарный год, налог не предусмотрен. Выплаты до 15 тысяч рублей необходимо декларировать в налоговой службе, а налоги с выигрышей, равных или превышающих эту сумму, компания оплачивает сама. Победителю же перечисляется сумма уже за вычетом налогов, передает РИА Новости.

24 февраля во всем мире отмечают день рождения лотереи. Первый розыгрыш состоялся 24 февраля 1466 года в Брюгге. «Вечерняя Москва» выяснила, почему 70 процентов людей, выигравших много денег, в течение пяти-семи лет теряют их.