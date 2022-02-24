Счастливчики платят дважды: выигрыши в лотереях часто не приносят удачи

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24 февраля во всем мире отмечают день рождения лотереи. Первый розыгрыш состоялся 24 февраля 1466 года в Брюгге. «Вечерка» выяснила, почему 70 процентов людей, выигравших много денег, в течение пяти-семи лет теряют их.

Самые известные выигрыши в нашей недавней истории принесли мало счастья их получателям. Так, житель Пятигорска Владимир Рылов в начале 2000-х годов выиграл в лотерею 12 миллионов рублей. Деньги стали причиной скандалов в его семье. Владимир развелся, так и не найдя с женой согласия, а выигрыш был потрачен без особого смысла и выгоды. Уборщица из Уфы Надежда Мухамедзянова в 2001 году выиграла джекпот — миллион долларов и купила большую квартиру в центре города. Но шальные деньги Надежда с мужем стали тратить на бесконечные вечеринки.

По причине их беспробудного пьянства в квартире случился пожар. Через пять лет Надежда умерла — денег у ее мужа не было даже на похороны, ему пришлось занимать у родных.

Предприниматель Альберт Бегаркян в 2011 году выиграл сто миллионов рублей, вложил их в бизнес, но прогорел. А так как не уплатил налог с выигрыша, стал фигурантом уголовного дела.

Почему же большинство «счастливчиков» не могут хорошо распорядиться выигрышем?

— Тут две причины. Первая: большая часть населения у нас, к сожалению, финансово безграмотна и не представляет, что делать с большими деньгами, — пояснила психолог-консультант Алина Солдатенкова. — Чтобы вкладывать деньги в серьезный бизнес, нужны большие знания. Вторая причина — в восприятии выигрыша именно как шальных денег. Отсюда происходит желание отпраздновать победу и потратиться на отдых или развлечения. Свои траты при этом человек не контролирует.

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Как поступить с деньгами?

Выиграть в лотерею мечтает каждый, но не все победители умеют воспользоваться удачей. Специалист по финансовой грамотности Ксения Баданина рассказала «МВ», как не поддаться эйфории и грамотно распорядиться деньгами.

Ознакомьтесь с договором-офертой

Обязательно прочитайте все, что написано мелкими буквами под «звездочкой» на обратной стороне лотерейного билета. Если не ознакомиться с условиями, можно и не узнать о своем выигрыше, а значит, потратить 100 рублей зря. А если цель — выиграть, то надо изучить правила игры.

Первым делом пообщайтесь с юристом

После выигрыша обязательно получите консультацию у юриста либо налоговика. Ведь с любого дохода выплачивается налог НДФЛ в размере 13 процентов. Если сумма выигрыша выше 5 миллионов — 15 процентов. Если сразу с этим не разберетесь, потом могут быть неожиданности. Чтобы налоговики не выписали вам штраф и пени, желательно сразу заполнить декларацию и заплатить налог.

Сначала — «хотелки»

Нужно понимать, что эйфория от свалившихся с неба больших денег неизбежна, такова психология человека. Требовать от себя абсолютной сдержанности вряд ли правильно. Первое желание после выигрыша — закрыть основные потребности: квартира, машина, какие-то дорогие вещи. И только потом человек начнет здраво распоряжаться остатком денег. Нужно, однако, постараться отличить обоснованные «хотелки» от сиюминутных капризов.

Откройте свой бизнес

Желательно половину выигрыша сразу направить на накопления. Вложите их в то, что будет приносить пассивный доход — в покупку инвестиционной недвижимости, открытие своего небольшого бизнеса, который сможет стать прибыльным. Например, салон красоты или автомастерскую.

Создайте подушку безопасности

В банке я бы посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности. Она составляет 6–12 месячных расходов. И у вас всегда будет быстрый доступ к деньгам. В случае необходимости их можно будет без проблем в любое время снять со счета. Все остальные деньги желательно направлять в долгосрочные инвестиции: либо в фондовый рынок, либо в недвижимость. В общем, в то, что принесет вам гораздо больший доход и обгонит инфляцию.