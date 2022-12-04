СМИ: Актриса Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Звезда популярного ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева готовится в третий раз стать мамой. Об этом сообщил близкий к окружению актрисы источник.

Актриса вышла второй раз замуж в 2020 году. Она не афишировала это событие. По словам источника, они с супругом уже давно планировали завести ребенка. При этом 42-летняя Бочкарева пытается не афишировать свое интересное положение. Она носит широкие платья, которые скрывают выросший живот.

Мужа Бочкаревой зовут Роман. Есть информация, что он какое-то время работал личным помощником актрисы.

Известно, что знаменитость уже воспитывает двоих детей — 15-летнего сына Ивана и 14-летнюю дочь Марию, которых она родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Союз актрисы и правозащитника продлился с 2007 по 2014 год, передает «СтарХит».

Несколько дней назад подтвердилась информация, что актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся стать родителями. Об этом рассказали в медицинском центре, где наблюдает беременность будущая мама. Для Брутян это будет первый ребенок. У Павла Прилучного уже есть двое детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце — сын Тимофей и дочь Мия.