Мосприрода подготовила зимние прогулочные маршруты протяженностью более 130 километров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 40 прогулочных маршрутов для лыжников проложат в пределах природных территорий города, подведомственных Мосприроде. Их протяженность составит от 700 метров до 20 километров, сообщил в воскресенье, 4 декабря, глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— Лыжные трассы будут проходить вдоль самых живописных мест природных территорий. Во время спортивных занятий или спокойной прогулки на лыжах можно будет полюбоваться видовым разнообразием древесных пород, среди которых встречаются ель европейская, березы бородавчатая и пушистая, сосны обыкновенная и сибирская, осина, каштан конский и многое другое, — отметил руководитель ведомства.

Он добавил, что во время прогулок горожане смогут увидеть птиц, которые остались в столице на зимовку. Среди них пищухи, поползни, большой пестрый, черный и зеленый дятлы, желтоголовые корольки, клесты-еловики, а также такие хищники, как ушастая сова, ястреб-перепелятник и воробьиный сычик.

Антон Кульбачевский пояснил, что также у лыжников будет возможность заметить белок, а кому повезет больше — лисицу.

По его словам, общая протяженность лыжных маршрутов составит порядка 133 километров. Все трассы будут безопасны для любителей лыж. Вдоль маршрутов убрали упавшие, сухостойные и аварийные деревья, а также обрезали мешающие ветки кустарников. На трассах установлены информационные знаки и схемы.

Прогулочные маршруты организованы так, чтобы не потревожить зимующих диких животных и не повредить редкие растения, передает официальный сайт мэра Москвы.

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