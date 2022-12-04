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Москвичам рассказали, как отметить День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали, как отметить День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
вднх Карта всех событий

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечается 4 декабря. В этот день москвичи могут присоединиться к ежегодной акции «Почта Деда Мороза», которая проходит в 41 городском парке, а также на ВДНХ.

Отправить письмо или открытку может каждый желающий: для этого их достаточно опустить в один из 58 специальных синих ящиков с изображением снеговика и надписью «Московская усадьба Деда Мороза». На территории ВДНХ пока установлено пять почтовых ящиков для писем Деду Морозу, а всего их будет 10.

Кроме того, в этом году у москвичей появилась возможность принять участие в акции «Добрая елка» и отправить подарки через сайт проекта. Там размещены истории детей из малообеспеченных семей, сирот, имеющих ограничения по здоровью, а также людей старше 60 лет.

Также в столице работают пункты по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», благодаря которым можно отправить новогодние подарки участника спецоперации и их семьям, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать. Так, согласно списку желаний, наиболее популярными подарками стали гаджеты, машинки на пульте управления, куклы Барби и игрушки LOL.

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