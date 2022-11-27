Праздник к нам приходит: какие подарки у Деда Мороза чаще всего просят дети

Москвичка Александра Рязанова получила в подарок долгожданную игрушку / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

21 ноября в честь Всемирного дня ребенка представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать. Так, согласно списку желаний, наиболее популярными подарками стали гаджеты, машинки на пульте управления, куклы Барби и игрушки LOL.

— Самая крупная статья расходов — гаджеты. Как правило, дети просят либо смартфон, либо планшет. В этом году все электронные устройства подорожали, а к праздникам цена точно взлетит примерно на 25–30 процентов, — рассказал менеджер по продажам одной из крупных торговых сетей магазинов электроники Денис Власенко.

Эксперт рекомендует покупать технику уже сейчас либо не позднее начала декабря. Куклы Барби и LOL, согласно данным аналитиков, уже на протяжении трех лет являются самыми популярными игрушками. И цены растут в соответствии со спросом.

— Сейчас есть небольшие трудности с их поставками. В тех магазинах, где есть запас старых партий, цена в канун Нового года будет выше максимум на 10 процентов. А вот поставки по параллельному импорту уже обходятся дороже, — рассказала руководитель одной из компаний — импортеров детских товаров Юлия Говорова.

Специалист советует покупать кукол на сайтах крупных маркетплейсов сейчас, потому что некоторые из них продаются со скидками до 50 процентов в связи с сезонными распродажами. Также одними из самых популярных подарков дети назвали косметику, 3D-ручку и набор фломастеров. Эти товары дорожают перед праздником меньше всего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Кац, детский психолог:

— Иногда дети мечтают о чем-то совсем непосильном. Родителям важно с самого раннего возраста проговаривать: да, можно просить у Деда Мороза что угодно, но волшебники способны исполнить далеко не все желания.

ЦИФРА

3 тысячи рублей — средний бюджет на покупку новогоднего подарка для ребенка.