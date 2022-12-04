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Приметы и советы

Спорткомплекс с бассейнами построят на улице Павла Корчагина в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Спорткомплекс с бассейнами построят на улице Павла Корчагина в Москве
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, улица Павла Корчагина, 7 Карта всех событий

Новый спортивный комплекс появится в Алексеевском районе Москвы, его проект будет готов в первом квартале следующего года. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Сейчас в разработке находится проектная документация, ожидаем, что строительство также начнется в следующем году. Новый объект расположится по адресу улица Павла Корчагина, владение 7. Ранее по данному адресу находилось заброшенное здание школы, в настоящий момент оно снесено, — рассказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что объект построят в рамках программы «Спорт Москвы».

По словам Рафика Загрутдинова, площадь двухэтажного здания составит 6,3 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют 25-метровый бассейн на 10 дорожек, а также бассейн для детей длиной шесть метров. Комплекс также будет включать зал сухого плавания, медицинские помещения и буфет. Возле здания будет организована парковка на 27 машин. Глава департамента уточнил, что спорткомплекс сможет принимать до 173 человек в смену, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в Московском районе Очаково-Матвеевское завершили строительство спортивно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, бассейнами и русской баней.

Спорт Строительство Рафик Загрутдинов
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