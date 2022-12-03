Спортивно-оздоровительный комплекс построили в Очаково-Матвеевском

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Очаковская улица, 2к2с1 Карта всех событий

В московском районе Очаково-Матвеевское завершили строительство спортивно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, бассейнами и русской баней. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Спортивный центр построен на месте промзоны. Здесь смогут заниматься жители Очаково-Матвеевского и прилегающих к нему районов. Комплекс рассчитан на 95 посетителей, — рассказала председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Площадь катка составляет 50 на 25 метров, на нем будут проходить сеансы массового катания на коньках, а также занятия по хоккею и фигурному катанию для юных москвичей и взрослых. Также на территории комплекса появились бассейны площадью 15 на 15 квадратных метров, сауны, русская баня и турецкий хаммам.

Объект расположен по адресу улица Большая Очаковская, владение 2, корпус 2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в поселении Кленовском в Новой Москве начнется возведение новых спортивных объектов благодаря торгам. Так, победители аукциона смогут построить три спортивных комплекса.

Во вторник, 29 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления спортобъектам льгот по налогу на имущество организаций. Действие соответствующей льготы распространяется вплоть до конца 2026 года.