Собянин утвердил порядок предоставления спортобъектам льгот по налогу на имущество организаций

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти утвердили порядок предоставления спортивным объектам льгот по налогу на имущество организаций. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 ноября.

— В соответствии с законом города Москвы от 8 июня 2022 года № 16 «О внесении изменений в статью 4 закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» ставка налога на имущество организаций для спортивных объектов снижается в 10 раз, — говорится в сообщении.

Действие такой льготы распространяется вплоть до конца 2026 года. Ее могут предоставить спортивным объектам площадью свыше восьми тысяч квадратных метров, включенным во Всероссийский реестр объектов спорта. Так, около 30 столичных стадионов могут получить такую льготу, в их числе олимпийский комплекс «Лужники», многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена», Международный центр самбо, Международный центр бокса и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, министр правительства Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что столичные власти утвердили перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в следующем году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. По ее словам, в этот перечень включено около 37,3 тысячи объектов совокупной площадью 94,7 миллиона квадратных метров.

Накануне глава города рассказал, что с начала реализации в столице льготной программы аренды земли за рубль в год данной услугой воспользовались 12 инвесторов. Благодаря реализации программы в Зеленограде появится новый строительный комплекс, где будет размещено сразу четыре производства.