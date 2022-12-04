«Морозы отступят»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Следующая неделя в Москве будет сопровождаться потеплением. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в начале недели в столице будет довольно холодно.

— На следующей неделе в столице будет откровенное потепление. Но в первые два–три дня недели, с понедельника по среду, сохранится морозная погода, антициклон пока проявляет несговорчивость и остается над востоком европейской территории России, — рассказал Шувалов.

В начале недели в Москве будет 10–15 градусов мороза ночью и утром, порядка 6–9 градусов мороза днем, пояснил эксперт. В этот период существенных осадков не ожидается. Понедельник, 5 декабря, будет самым холодным днем на неделе, уточнил синоптик.

Снег может прийти в столицу в четверг, 8 декабря, вместе с этим в Москве ожидается потепление, отметил собеседник «ВМ».

— В это же самое время западную часть атакует один за другим циклон. Если 6–7 декабря снегопады дойдут до Вязьмы, то 8 декабря мы ждем снег в Москве. Естественно, морозы отступят, и дневные температуры будут порядка 3–5 градусов мороза. В четверг — снег, а в пятницу — минус 1–2 градуса и ночные температуры до минус 3. Мы меняем антициклональную погоду на облака, снег и повышение температуры, — сообщил специалист.

По словам Шувалова, в субботу в центре Москвы температура может подняться до нуля градусов, поэтому 10 декабря будет самым теплым днем.

Кроме того, на неделе будет постепенно снижаться атмосферное давление, предупредил метеоролог.

— Атмосферное давление у нас сегодня рекордное именно для этого дня декабря. Оно будет падать, но не скачкообразно, просто будет ровно стремиться к своим нормальным значениям, — заключил синоптик.