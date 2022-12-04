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Появилось видео столкновения электропоезда и автомобиля в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
Появилось видео столкновения электропоезда и автомобиля в Подмосковье
Фото: Telegram / Агентство «Москва»

Видео, запечатлевшее столкновение электропоезда и автомобиля, которое произошло ночью на нерегулируемом переезде в городе Пушкино, опубликовали в Telegram-канале Агентства городских новостей «Москва».

На кадрах видно, что электричка на большой скорости врезается в легковушку, которая по неизвестным причинам оказалась на переезде, несмотря на красный сигнал семафора, и тащит ее за собой.

Видео: Telegram / Агентство «Москва»

До этого сообщалось, что инцидент с участием поезда и автомобиля произошел на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка в ночь на воскресенье, 4 декабря. В МЧС уточнили, что в результате происшествия есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

В ведомстве также сообщили, что возгорания и розлива топлива на месте аварии не произошло. Железнодорожное полотно и контактные линии не пострадали. К работе по ликвидации последствий инцидента привлекались 26 человек и девять единиц техники. Уже к четырем утра железнодорожные пути удалось освободить. Электропоезд своим ходом отправился в Москву для ремонта.

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