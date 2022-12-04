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Восьмилетний мальчик спас двух детей, провалившихся под лед в Казахстане

Анастасия Колоскова
Происшествия
Восьмилетний мальчик спас двух детей, провалившихся под лед в Казахстане
Фото: Telegram/IZ.RU

В казахстанском городе Атырау школьник спас двух друзей, которые во время прогулки на реке провалились под лед. О героическом поступке восьмилетнего мальчика написали СМИ.

Трое мальчишек играли на реке Урал. В какой-то момент под двумя из них треснул лед. В результате школьники девяти и четырнадцати лет оказались в воде. Сопровождавший их приятель не растерялся и смог вытащить одного из них на поверхность. После этого спасенный подросток помог выбраться на сушу второму.

По данным СМИ, школьников передали родителям.

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал издания «Известия».

Видео: Telegram / IZ.RU

Аналогичный случай, который закончился трагически, произошел недавно в подмосковной Старой Купавне. Там подросток пошел гулять с другом на реку Купавинку. Восьмиклассник вышел на лед и провалился. Друг пытался помочь, но не смог. Позже тело школьника обнаружили сотрудники Мособлпожспаса.

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