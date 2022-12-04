Вызывают галлюцинации и вредят печени: диетолог Соломатина перечислила самые опасные орехи

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Мускатный орех считается наиболее опасным, так как может спровоцировать нарушения в работе нервной системы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Он называется орехом, но в принципе это больше такая пищевая добавка. Если положить ее больше, чем нужно, то эффект от ореха нарушит работу нервной системы. Например, это может вызвать галлюцинации и другие проблемы, — отметила врач.

По ее словам, употреблять мускатный орех можно лишь в ограниченном количестве.

К числу вредных орехов диетолог отнесла также арахис, в котором из-за нахождения в земле часто развиваются плесень и токсины, негативно влияющие на печень. Она обратила внимание на то, что в тех странах, где земляной орех является основной пищей, очень часто встречается рак печени.

При этом Соломатина подчеркнула, что у арахиса есть полезные свойства. Этот вид ореха богат кремнием, который важен для состояния кожи и ногтей.

Врач предупредила, что орехи в целом противопоказаны некоторым людям. В частности, пациентам с камнями в желчном пузыре. Из-за большого содержания жира орехи провоцируют отток желчи, из-за чего камни могут застрять в желчевыводящих путях и привести к проблемам с поджелудочной железой.

Помимо этого, орехи являются сильным аллергеном, заключила собеседница «ВМ».

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