Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вызывают галлюцинации и вредят печени: диетолог Соломатина перечислила самые опасные орехи

Анастасия Колоскова
Араз Салехов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Вызывают галлюцинации и вредят печени: диетолог Соломатина перечислила самые опасные орехи
Фото: Unsplash

Мускатный орех считается наиболее опасным, так как может спровоцировать нарушения в работе нервной системы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Он называется орехом, но в принципе это больше такая пищевая добавка. Если положить ее больше, чем нужно, то эффект от ореха нарушит работу нервной системы. Например, это может вызвать галлюцинации и другие проблемы, — отметила врач.

По ее словам, употреблять мускатный орех можно лишь в ограниченном количестве.

К числу вредных орехов диетолог отнесла также арахис, в котором из-за нахождения в земле часто развиваются плесень и токсины, негативно влияющие на печень. Она обратила внимание на то, что в тех странах, где земляной орех является основной пищей, очень часто встречается рак печени.

При этом Соломатина подчеркнула, что у арахиса есть полезные свойства. Этот вид ореха богат кремнием, который важен для состояния кожи и ногтей.

Врач предупредила, что орехи в целом противопоказаны некоторым людям. В частности, пациентам с камнями в желчном пузыре. Из-за большого содержания жира орехи провоцируют отток желчи, из-за чего камни могут застрять в желчевыводящих путях и привести к проблемам с поджелудочной железой.

Помимо этого, орехи являются сильным аллергеном, заключила собеседница «ВМ».

В сезон простуд и респираторных заболеваний врачи рекомендуют употреблять витамины, чтобы защитить себя от опасных недугов. Как известно, полезных веществ много в лимоне, имбире, меде и иных привычных продуктах. Однако, чтобы получить больше пользы, лучше некоторые ингредиенты замиксовать. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича рецепты вкусных и полезных блюд, которые помогут повысить иммунитет и укрепить здоровье зимой.

Здоровье Врачи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте