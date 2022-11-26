Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые улучшают пищеварение

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Хорошая работа пищеварительной системы способствует улучшению общего состояние человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
По его словам, хорошей работе пищеварительной системы способствуют три группы продуктов.
Диетолог рассказал, что кисломолочные продукты благотворно влияют на симбиотные бактерии, которые живут в толстом кишечнике и выполняют важные для пищеварения функции.
— Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме, — рекомендовал специалист.
— Для того чтобы микрофлора кишечника получила необходимое питание, важно включать в рацион продукты, которые богаты пребиотиками, — поделился Гинзбург.
Среди таких продуктов врач выделил грубый хлеб, овсянку и гречку.
— У этих продуктов также отмечается свойство, которое позволяет снизить кислотность желудка, тем самым защищая желудок от пищеварительного сока, способный иногда может стать причиной язвенных болезней, — отметил Гинзбург.
К этой группе, по словам диетолога, относятся продукты, которые содержат пищеварительные ферменты. Они являются стимуляторами пищеварения.
— Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи, — отметил Гинзбург.
К этим продуктам врач отнес приправы и пряности: лук, чеснок, куркуму, перец, жгучий перец.