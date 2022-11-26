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Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые улучшают пищеварение

Иссалина Аюпова

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Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые улучшают пищеварение
Фото: Pixabay

Хорошая работа пищеварительной системы способствует улучшению общего состояние человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, хорошей работе пищеварительной системы способствуют три группы продуктов.

  • Пробиотические — кисломолочные

Диетолог рассказал, что кисломолочные продукты благотворно влияют на симбиотные бактерии, которые живут в толстом кишечнике и выполняют важные для пищеварения функции.

— Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме, — рекомендовал специалист.

  • Пребиотические — пищевые волокна

— Для того чтобы микрофлора кишечника получила необходимое питание, важно включать в рацион продукты, которые богаты пребиотиками, — поделился Гинзбург.

Среди таких продуктов врач выделил грубый хлеб, овсянку и гречку.

— У этих продуктов также отмечается свойство, которое позволяет снизить кислотность желудка, тем самым защищая желудок от пищеварительного сока, способный иногда может стать причиной язвенных болезней, — отметил Гинзбург.

  • Ферментообразующие — приправы

К этой группе, по словам диетолога, относятся продукты, которые содержат пищеварительные ферменты. Они являются стимуляторами пищеварения.

— Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи, — отметил Гинзбург.

К этим продуктам врач отнес приправы и пряности: лук, чеснок, куркуму, перец, жгучий перец.

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