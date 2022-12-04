Движение транспорта временно ограничат в районе улицы Нижние Мневники

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Движение транспорта в районе улицы Нижние Мневники на северо-западе Москвы будет временно ограничено с понедельника, 5 декабря. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— С 5 декабря ограничат движение транспорта в районе улицы Нижние Мневники на участке пересечения ее дублера с Проектируемым проездом № 1075 в сторону Карамышевской набережной, — говорится в сообщении.

Ограничения будут длиться до 23 мая 2023 года. Их причиной станет строительство в этом районе инженерных сетей. Москвичей предупредили, что движение будет перекрываться по одной или двум полосам — в зависимости от этапа работ.

Автомобилистам порекомендовали заранее позаботиться о разработке маршрута, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого горожан предупредили, что движение транспорта будет перекрыто с 7 декабря 2022 года по одной полосе на участке местного проезда в районе дома 48 по улице Ивана Франко. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.