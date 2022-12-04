Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение транспорта временно ограничат в районе улицы Нижние Мневники

Анастасия Колоскова
Город
Движение транспорта временно ограничат в районе улицы Нижние Мневники
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Движение транспорта в районе улицы Нижние Мневники на северо-западе Москвы будет временно ограничено с понедельника, 5 декабря. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— С 5 декабря ограничат движение транспорта в районе улицы Нижние Мневники на участке пересечения ее дублера с Проектируемым проездом № 1075 в сторону Карамышевской набережной, — говорится в сообщении.

Ограничения будут длиться до 23 мая 2023 года. Их причиной станет строительство в этом районе инженерных сетей. Москвичей предупредили, что движение будет перекрываться по одной или двум полосам — в зависимости от этапа работ.

Автомобилистам порекомендовали заранее позаботиться о разработке маршрута, передает официальный сайт мэра Москвы.

Движение транспорта временно ограничат в районе улицы Нижние Мневники Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого горожан предупредили, что движение транспорта будет перекрыто с 7 декабря 2022 года по одной полосе на участке местного проезда в районе дома 48 по улице Ивана Франко. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

Транспорт Москва Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте