Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружили в автомобиле на парковке в Москве

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На парковке, расположенной на улице Вешняковской на востоке Москвы, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, тело 30-летней женщины находилось на заднем сиденье машины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проверка и принятие процессуального решения по факту инцидента находятся под контролем надзорного ведомства, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Похожее преступление произошло в прошлом месяце в Кунцеве. Тело 50-летнего водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили утром 21 ноября в автомобиле на улице Ельнинской. По предварительным данным, мужчину задушили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позже стало известно, что мужчину, которого подозревают в убийстве таксиста на западе столицы, задержали правоохранители. У него обнаружили банковскую карту погибшего.