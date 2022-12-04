Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число обнаруженных на побережье Каспия мертвых тюленей выросло до 1700

Евгений Белоусов
Общество
Число обнаруженных на побережье Каспия мертвых тюленей выросло до 1700
Фото: Unsplash

Количество погибших тюленей, выброшенных на побережье Каспийского моря в Дагестане, увеличилось до 1700 особей. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

По его словам, животные погибли примерно две недели назад. В центре отмечают, что признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили.

Кроме того, в пресс-службе регионального Минприроды сообщили, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальные анализы и исследования. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани.

При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась, передает РИА Новости.

Обычно причиной массовой гибели тюленей становятся какие-то заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти нескольких сотен тюленей в Каспийском море еще предстоит разобраться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков.

По словам собеседника «ВМ», нередко причиной гибели большого количества особей становятся заболевания.

Каспийское море Республика Дагестан Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте