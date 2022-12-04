Число обнаруженных на побережье Каспия мертвых тюленей выросло до 1700

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Количество погибших тюленей, выброшенных на побережье Каспийского моря в Дагестане, увеличилось до 1700 особей. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

По его словам, животные погибли примерно две недели назад. В центре отмечают, что признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружили.

Кроме того, в пресс-службе регионального Минприроды сообщили, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальные анализы и исследования. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани.

При этом гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась, передает РИА Новости.

Обычно причиной массовой гибели тюленей становятся какие-то заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти нескольких сотен тюленей в Каспийском море еще предстоит разобраться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков.

По словам собеседника «ВМ», нередко причиной гибели большого количества особей становятся заболевания.