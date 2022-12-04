Стоматолог назвал самые вредные для зубов сладости

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Врач-стоматолог Олег Куров перечислил сладости, которые больше всего вредят зубам. К ним он отнес карамель, а также сухофрукты и цукаты.

— Самые вредные для зубов — это липкие, тянучие и вязкие сладости. Особенно не рекомендуется «долгоиграющая» карамель, налипающая в труднодоступных местах, — отметил врач.

По его словам, в черный список входят также леденцы, так как из-за них на эмали зубов могут появляться микротрещины.

Стоматолог назвал среди неполезных продуктов также сухофрукты, цукаты и кислые фрукты. Содержащийся в них рафинированный сахар по влиянию на зубы не отличается от того, что есть в обычных конфетах. При этом цитрусовые из-за большого количества фруктовых кислот способствуют разрушению зубной эмали, пояснил он.

Наиболее полезной сладостью Куров считает темный шоколад. В этом продукте не так много сахара, а также присутствуют полезные вещества и антиоксиданты. Так, какао благотворно влияет на иммунитет и нервную систему, стимулирует дыхание и препятствует онкологии. Стоматолог пояснил, что содержащийся в темном шоколаде эпикатехин защищает от появления амилоидных бляшек, которые влияют на болезнь Альцгеймера, передает «Газета.ру».

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