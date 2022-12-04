Новые дороги проложат возле ЖК в районе Богородское

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Тюменский проезд Карта всех событий

Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства улично-дорожной сети рядом с жилым комплексом в столичном районе Богородское. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Проектными решениями предусматривается строительство двух проездов с примыканием к Тюменскому проезду. Дороги будут расположены вдоль жилой застройки, — рассказала она.

По словам Яковлевой, специалисты также обустроят парковочные карманы в одном из проездов и оборудуют остановочный павильон в другом. Прилегающая территория буде озеленена — на ней разобьют газоны.

В ходе работ также будет установлен новый светофор, а пешеходную часть дорог специально адаптируют для маломобильных граждан, передает слова председателя Мосгосэкспертизы официальный сайт мэра столицы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов, одного тоннеля и четырех пешеходных переходов в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей.