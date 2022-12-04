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Восьмилетнего мальчика в Магадане убил упавший с крыши детского сада снег

Евгений Белоусов
Происшествия
Восьмилетнего мальчика в Магадане убил упавший с крыши детского сада снег
Фото: Пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области

На восьмилетнего мальчика упал снег с крыши детского сада в Магаданской области. Ребенок скончался на месте. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России (СК РФ) по региону.

— Предварительно установлено, что 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снего-ледовой массы на играющего возле стены здания мальчика 2014 года рождения, — говорится в сообщении.

Теперь следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вскоре они дадут правовую оценку действию или бездействию ответственных за уборку снега лиц.

В мае этого года Подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения снега и наледи с крыши жилого дома.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 февраля 2022 года. В результате падения наледи ребенку 2020 года рождения был причинен легкий вред здоровью.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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