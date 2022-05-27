Менеджера управляющей компании будут судить за падение наледи с крыши дома на ребенка в Химках

Фото: Пресс-служба суда

Подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения снега и наледи с крыши жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу, 27 мая.

— По версии следствия, обвиняемый, занимая должность управляющего по вопросам технической эксплуатации и поставки коммунальных услуг УК ООО «Высокие стандарты качества-сервис», ненадлежащим образом организовал своевременную очистку крыши от снега и наледи многоквартирного жилого дома, расположенного в городском округе Химки, — говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 февраля 2022 года. В результате падения наледи ребенку 2020 года рождения был причинен легкий вред здоровью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

26 февраля прокуратура организовала проверку по факту падения наледи на мальчика в возрасте пяти лет в Сергиево-Посадском городском округе.