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Имитирующие оригинальную Coca-Cola напитки появились на прилавках магазинов Москвы

Александр Афонин
Общество
Имитирующие оригинальную Coca-Cola напитки появились на прилавках магазинов Москвы
Фото: Pexels

В нескольких розничных магазинах, расположенных в Москве, появился напиток, чья бутылка и этикетка полностью совпадает с оригинальной продукцией Coca-Cola. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

Как указывается на этикетке напитков, продукция производилась «с разрешения The Coca-Cola Company». Изготовителем служит российская компания ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Сами напитки были разлиты на заводе в Москве, адрес которого совпадает с предприятием, где производилась оригинальная продукция.

В ассортименте были замечены двухлитровые бутылки с похожей на оригинальную этикеткой Coca-Cola. Их выпуск датируется 5 октября и 3 ноября текущего года, передает РБК.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company, принадлежащая американской компании Coca-Cola Co., окончательно покинула российский рынок 16 июня. По исчерпании запасов компании напитки бренда больше не производились в России.

Позже основатель российской сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что The Coca-Cola Company сменила имя своего напитка на территории России. Теперь он будет называться «Добрый Кола».

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