Основатель «Теремка» сообщил новое название Coca-Cola в России

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The Coca-Cola Company сменила имя своего напитка на территории России. Теперь он будет называться «Добрый Кола». Об этом сообщил основатель российской сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в пятницу, 26 августа.

— Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет «Добрый кола» называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать, — сказал он.

Гончаров выразил мнение, что компания планирует построить продажи своего напитка на основе известного бренда сока «Добрый», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что аналог десерта «Макфлурри», который убрали из меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», вернулся в ассортимент под названием «Айс де люкс». Десерт доступен пока только в некоторых регионах России. Он будет иметь вкус ананаса.

Кроме того, ЗАО «Рено Россия» передало заводу «Москвич» права на одноименные товарные знаки. Сделка была совершена еще 8 августа. Новым патентообладателем знака стало АО «Московский автомобильный завод «Москвич».