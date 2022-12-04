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Уголовное дело возбудили после убийства женщины на парковке в Москве

Александр Афонин
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства женщины на парковке в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства женщины в автомобиле на парковке, расположенной на улице Вешняковской на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в воскресенье, 4 декабря.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Также столичное ведомство взяло под контроль процесс расследования дела, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

До этого сообщалось, что на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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