Фото: Минобороны РФ

Один из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут уйти с поля боя с оторванной ногой, возможно, он был под воздействием неизвестных препаратов. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.

По его словам, случай произошел примерно две недели назад. Позже он был подтвержден во время наступления националистического подразделения «Кракен».

— Один из военнослужащих Збройных сил Украины после получения очень серьезного ранения ноги — ему оторвало ногу чуть выше колена — просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, — сказал разведчик.

Военнослужащий предположил, что украинский военный мог находиться под воздействием неизвестных препаратов. Они сделали из человека «не то что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА Новости.

До этого украинские военнопленные сообщили, что командиры ВСУ заставляли своих подчиненных рыть множество окопов вместо военной подготовки. Таким образом они рассчитывали создать впечатление большого количества военнослужащих.