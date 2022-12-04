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Кадыров заявил, что в Запорожской области продолжаются планомерные зачистки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров заявил, что в Запорожской области продолжаются планомерные зачистки
Фото: vk/ramzan

На освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и «АХМАТ-Грозный». Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Продолжаются планомерные зачистки на освобожденных территориях Запорожской области. В этот раз бойцы ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и ОМОНа «АХМАТ-Грозный» максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская, — сказал он.

Кадыров добавил, что чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро. Это позволяет минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.

В процессе работ солдаты проверяют территорию и перекрывают пути отступления. После этого они выполняют поставленные задачи. Зачастую по окончании мероприятий чеченские военные находят схроны оружия и боеприпасов, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого Рамзан Кадыров сообщил, что российские силовики в ходе зачистки населенных пунктов Херсонской области сумели задержать украинских диверсантов. По его словам, они планировали организовать подрыв.

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