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Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Фото: vk/ramzan

Российские силовики в ходе зачистки населенных пунктов Херсонской области сумели задержать украинских диверсантов, которые планировали организовать подрыв. Об этом в воскресенье 4 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях, — рассказал он.

По словам Кадырова, российское командование уже получило от диверсантов всю необходимую информацию, которую можно будет использовать против украинских солдат, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Национальная армия РФ нанесла удары по местам концентрации украинской армии в Запорожской области. Так, воздушно-космические силы ликвидировали цели и огневые позиции в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном.

Помимо этого, российские военные отработали в ходе спецоперации на Украине первую беспилотную разведывательно-ударную систему (РУС), обеспечивающую высокую эффективность поражения военных объектов. Так, в РУС входят разведывательные дроны ZALA 421-16E и боеприпасы «Куб», «Изделие-51» и «Изделие-52».

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