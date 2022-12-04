Число погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске выросло до шести

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Число погибших при частичном обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске увеличилось до шести человек. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили медицинские службы города.

— На месте найдены тела еще двух погибших. Всего погибли шесть человек, — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты продолжают проведение работ по разбору завалов. Под обломками здания еще могут находиться люди, передает ТАСС.

Вечером в воскресенье, 4 декабря, в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москве».

Так, в результате инцидента пострадали десять человек. Всего из жилого дома было эвакуировано 237 жильцов, среди которых 44 ребенка.