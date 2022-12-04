Что известно о взрыве в Нижневартовске, который привел к обрушению жилого дома

Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

Вечером в воскресенье, 4 декабря, в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москве».

По предварительным данным экстренных служб Ханты-Мансийского автономного округа, в одной из квартир жилого дома шли ремонтные работы, в процессе которых специалисты делали натяжной потолок. В один момент произошел взрыв бытового газа, от которого второй и третий этажи здания обрушились.

Изначально сообщалось только о двух пострадавших. Однако позже стало известно, что в результате инцидента погибли пять человек, а десять пострадали. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Им оказывалась медицинская помощь. Всего из жилого дома было эвакуировано 237 жильцов, среди которых 44 ребенка.

Позже выяснилось, что врачам удалось реанимировать жильца, который считался погибшим при взрыве, таким образом, число жертв на данный момент сократилось до четырех. По предварительной информации, под завалами остаются еще четыре человека. Один из них, как утверждается, несовершеннолетний.

В результате взрыва частичные обрушения произошли в двух подъездах: в одном — с первого по третий этаж, в другом — с первого по четвертый. Для помощи эвакуированным горожанам в школе № 18 развернули временный пункт.

Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

При исследовании места происшествия специалисты обнаружили разгерметизированный газовый баллон. По предварительным данным, взрыв произошел в результате установки данного оборудования и нарушения его эксплуатации. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко уточнил, что здание не было газифицировано.

По факту обрушения жилого дома Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудил уголовное дело. Расследование будет проводиться на основании статьи «Причинение смерти по неосторожности».