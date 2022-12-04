Названа причина частичного обрушения дома в Нижневартовске

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Взрыв и последующее частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске произошли в результате установки газового баллона и нарушения его эксплуатации. Об этом сообщили экстренные службы города в воскресенье, 4 декабря.

— Причинами взрыва и обрушения в подъезде жилого дома стали, предварительно, неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации. Конструкции баллона найдены, — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 декабря в жилом пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. Там в одной из квартир произошел взрыв, который привел к обрушению второго и третьего этажа здания.

Из-за инцидента погибло пять человек, пострадали 10 жильцов. Однако позже врачам удалось реанимировать жильца, который считался погибшим при частичном обрушении здания. По факту обрушения здания Следственный комитет по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело.