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СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Нижневартовске

Александр Афонин
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Нижневартовске
Фото: МВД Медиа

Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске, в результате которого погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре в воскресенье, 4 декабря.

— Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что при взрыве в Нижневартовске обрушились два этажа в жилом пятиэтажном доме. По предварительным данным, в одной из квартир жилого дома произошел взрыв бытового газа.

В результате инцидента погибли пять человек. Кроме того, при обрушении здания пострадали еще 10 человек. Разбор завалов продолжается.

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