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Число погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске выросло до пяти

Евгений Белоусов
Происшествия
Число погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске выросло до пяти
Фото: Pixabay

Число погибших при обрушении двух этажей жилой пятиэтажки в Нижневартовске увеличилось до пяти человек. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

Новость дополняется.

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