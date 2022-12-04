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Два человека погибли при частичном обрушении жилого дома в Нижневартовске

Евгений Белоусов
Происшествия
Два человека погибли при частичном обрушении жилого дома в Нижневартовске
Фото: Pixabay

Два человека погибли и десять пострадали при обрушении двух этажей жилой пятиэтажки в Нижневартовске. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в экстренных службах города.

— Десяти пострадавшим оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Всего из дома было эвакуировано 52 человека, а 10 человек получили травмы. Однако под завалами еще могут находиться люди, передает РИА Новости.

В одной из квартир жилого дома произошел взрыв бытового газа. Обрушились второй и третий этажи здания. Пострадавшие получили ожоги. Изначально сообщалось только о двух пострадавших.

В ноябре на Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа.

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