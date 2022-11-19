В пятиэтажном доме на Сахалине произошел взрыв газа 

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Под завалами могут находиться шесть человек. Об этом сообщило в субботу, 19 ноября, ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что обрушился подъезд. Взрыв газа произошел на Библиотечной улице.

В настоящее время на месте работают оперативные городские службы, сообщается в Telegram-канале «112».

5 ноября газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в ЗАО. Уточняется, что взрыв газового баллона на 0,5 литра случился в квартире дома № 10 по Новопеределкинской улице.

В результате взрывной волны в нескольких квартирах были выбиты стекла, однако дальнейшего возгорания не последовало.

16 октября сообщалось о взрыве бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в городском округе Ленинский. В результате хлопка не было разрушений межкомнатных и несущих перегородок. Помимо этого, за взрывом не последовало возгорания.