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Взрыв частично обрушил жилой дом в Нижневартовске

Евгений Белоусов
Происшествия
Взрыв частично обрушил жилой дом в Нижневартовске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Два этажа в жилой пятиэтажке в Нижневартовске обрушились при взрыве. В результате пострадали два человека. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

По предварительным данным экстренных служб Ханты-Мансийского автономного округа, в одной из квартир жилого дома произошел взрыв бытового газа. Обрушились второй и третий этажи здания. Пострадавшие получили ожоги, передает ТАСС.

В ноябре на Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и было задействовано 13 единиц техники.

Местные власти объявили траур в Тымовском районе. Руководство области окажет необходимую помощь всем пострадавшим, «включая решение жилищных вопросов», сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

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