Траур после взрыва газа в жилом доме объявили в Тымовском районе на Сахалине

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Траур объявлен в Тымовском районе Сахалинской области, где произошел взрыв газового баллона в жилом пятиэтажном доме. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

— В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями. Соболезную членам семей погибших, — сказал политик.

Руководство области окажет необходимую помощь всем пострадавшим, «включая решение жилищных вопросов», написал Лимаренко в Telegram-канале.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Уточняется, что в результате инцидента обрушился подъезд.

На место инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и было задействовано 13 единиц техники.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва в пятиэтажном доме стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.