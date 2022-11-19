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Приметы и советы

Причиной ЧП в жилом доме на Сахалине могло стать неправильное хранение баллонов с газом

Полина Долганова
Происшествия
Причиной ЧП в жилом доме на Сахалине могло стать неправильное хранение баллонов с газом
Фото: shutterstock

Причиной взрыва в пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в администрации Тымовского района.

— Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, — говорится в сообщении.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента работали оперативные городские службы. К настоящему моменту поступила информация о четырех погибших.

Утром 19 ноября вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа вылетел в село Тымовское.

Также стало известно, что среди погибших в результате случившегося было двое детей.

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