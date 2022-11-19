Четвертый погибший найден под завалами дома на Сахалине

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Четвертого погибшего нашли под завалами дома на Сахалине, где произошел взрыв газа. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили экстренные службы.

— Найдено тело четвертого погибшего. Ведутся поиски еще двух человек, предположительно находящихся под обломками дома, — цитирует сообщение ТАСС.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента работали оперативные городские службы.

Позже поступила информация, что в результате случившегося пострадали девять человек.

Утром 19 ноября вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа вылетел в село Тымовское.