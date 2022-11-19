Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине

Полина Долганова
Происшествия
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине
Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа вылетел в село Тымовское под Сахалином, где в жилом многоэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

— Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте инцидента работают 59 человек и задействовано 13 единиц техники.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента работали оперативные городские службы.

Позже поступила информация, что в результате случившегося пострадали девять человек.

Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что количество погибших в инциденте возросло до трех.

Сахалин Вертолеты Взрывы Спасатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте