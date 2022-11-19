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Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине выросло до трех

Полина Долганова
Происшествия
Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине выросло до трех
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Три человека погибли при взрыве в жилом домена Сахалине. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

— По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей, — написал он на своей странице в Telegram.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Под завалами могут находиться шесть человек. В настоящее время на месте работают оперативные городские службы.

Позже поступила информация, что в результате случившегося пострадали девять человек.

5 ноября газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на западе Москвы. Уточняется, что взрыв газового баллона на 0,5 литра случился в квартире дома № 10 по Новопеределкинской улице.

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