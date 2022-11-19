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Приметы и советы

Двое детей погибли в результате взрыва дома на Сахалине

Полина Долганова
Происшествия
Двое детей погибли в результате взрыва дома на Сахалине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Среди погибших при взрыве в доме на Сахалине двое детей. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

— По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей. Всего в подъезде проживало 33 человека, 6 из них пока не удалось найти, — написал он на своей странице в Telegram.

На Сахалине в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. На месте инцидента работали оперативные городские службы. К настоящему моменту поступила информация о четырех погибших.

Также стало известно, что в результате случившегося пострадали девять человек.

Утром 19 ноября вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа вылетел в село Тымовское.

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