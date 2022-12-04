Считавшегося погибшим при обрушении дома в Нижневартовске жильца реанимировали

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Врачам удалось реанимировать жильца жилого дома в Нижневартовске, который считался погибшим при частичном обрушении здания. Об этом сообщили медицинские службы города в воскресенье, 4 декабря.

— В настоящее время медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, под завалами остаются еще четыре человека, передает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 декабря в жилом пятиэтажном доме в Нижневартовске. Там в одной из квартир произошел взрыв, который привел к обрушению второго и третьего этажа здания.

Из-за инцидента пострадали 10 человек. Разбор завалов продолжается. По факту обрушения здания Следственный комитет по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело.