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Минприроды Дагестана: Уже 2500 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

Александр Афонин
Общество
Минприроды Дагестана: Уже 2500 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря
Фото: Pixabay

На побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2500 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана в воскресенье, 4 декабря.

— Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей, — говорится в сообщении.

Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины массовой гибели тюленей будут установлены по окончании проведения лабораторных исследований, отметили в Telegram-канале «Минприроды РД».

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что обычно причиной массовой гибели тюленей становятся какие-то заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти нескольких сотен животных в Каспийском море еще предстоит разобраться.

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